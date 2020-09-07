Аваков: Умань цього року очікує 3000 паломників

Ті, хто прибув до заборони на в'їзд, мають пройти тест на коронавірус.

Міністерство внутрішніх справ України очікує близько трьох тисяч паломників, які відвідають Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

Про це повідомила пресслужба МВС із посиланням на міністра Арсена Авакова.

"За різними підрахунками, щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько трьох тисячі осіб. Усі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців, пройдуть тести на COVID-19", - заявив очільник МВС.

За його словами, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.

"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок і безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо все можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, до кінця вересня уряд заборонив в'їзд в Україну іноземців і закрив міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Ця заборона автоматично поширилася і на паломників-хасидів, які щороку прибувають в Умань на свято Рош га-Шана (воно триває з 18 по 20 вересня).

Раніше повідомлялося, що мер Умані виступив проти приїзду паломників. Упродовж серпня міський голова публічно вимагав обмежити в'їзд паломників-хасидів. Навіть ночував під Офісом президента - вимагав ухвалення рішення і зустрічі з Володимиром Зеленським.

Мер Умані Олександр Цебрій в інтерв'ю LB.ua повідомив, що 3 вересня коронавірус виявили у трьох паломників-хасидів.