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Аваков: Умань цього року очікує 3000 паломників

Ті, хто прибув до заборони на в'їзд, мають пройти тест на коронавірус. 

Аваков: Умань цього року очікує 3000 паломників
Фото: Lb.ua

Міністерство внутрішніх справ України очікує близько трьох тисяч паломників, які відвідають Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

Про це повідомила пресслужба МВС із посиланням на міністра Арсена Авакова.

"За різними підрахунками, щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько трьох тисячі осіб. Усі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців, пройдуть тести на COVID-19", - заявив очільник МВС.

За його словами, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.

"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок і безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо все можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, до кінця вересня уряд заборонив в'їзд в Україну іноземців і закрив міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Ця заборона автоматично поширилася і на паломників-хасидів, які щороку прибувають в Умань на свято Рош га-Шана (воно триває з 18 по 20 вересня). 

Раніше повідомлялося, що мер Умані виступив проти приїзду паломників. Упродовж серпня міський голова публічно вимагав обмежити в'їзд паломників-хасидів. Навіть ночував під Офісом президента - вимагав ухвалення рішення і зустрічі з Володимиром Зеленським.

Мер Умані Олександр Цебрій в інтерв'ю LB.ua повідомив, що 3 вересня коронавірус виявили у трьох паломників-хасидів. 

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