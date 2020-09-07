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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27 млн осіб

Жертвами захворювання стали 882 062 людини, одужали 18 056 984.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27 млн осіб
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 7 вересня коронавірусом COVID-19 у світі заразилися 27 003 973 людини. За добу інфікувалися 130 тис. людей.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Жертвами захворювання стали 882 062 людини, одужали 18 056 984 людини.

Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США – кількість інфікованих у країні сягнула 6 275 775. З них померли 188 937 пацієнтів, а вилікувалися 2 315 995.

У Бразилії та Індії загальна кількість хворих перевищила 4 млн. На четвертому місці - Росія з 1 022 228 хворих і 17 768 померлих.

Нагадаємо, в Україні впродовж 5 вересня коронавірус підтвердили у 2107 осіб, 35 пацієнтів померли, 578 одужали.

У ВООЗ наголошують, що країни можуть уникнути повторного введення режиму самоізоляції, якщо зроблять необхідні для боротьби із захворюванням кроки.

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