У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
У 91-річного Філарета діагностували COVID-19
У 91-річного Філарета діагностували COVID-19
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
ГоловнаСвіт

Голова ВООЗ назвав умови, за яких вдасться уникнути повторного локдауну

В організації вважають, що самоізоляція призвела до тяжких наслідків у багатьох країнах.

Голова ВООЗ назвав умови, за яких вдасться уникнути повторного локдауну
Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус
Фото: EPA/UPG

Країни можуть уникнути повторного введення режиму самоізоляції через коронавірус, якщо зроблять необхідні для боротьби із захворюванням кроки. Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

Організація повністю підтримує "відкриття економік і кордонів". 

Для цього, за словами очільника ВООЗ, країнам необхідно зберегти заборону масових заходів, спрямувати кошти на поліпшення системи охорони здоров'я, а також захистити від коронавірусу вразливі групи населення. 

Гебрейесус зазначив, що самоізоляція була "прямим інструментом, який призвів до тяжких наслідків у багатьох країнах". За словами очільника ВООЗ, зараз деякі країни вже змогли "поступово і безпечно відкритися, зберігаючи при цьому готовність швидко реагувати на нові спалахи".

У найближчі місяці організація також очікує "хороших звісток про вакцину від COVID-19", зазначив Гебрейесус.

Раніше у ВООЗ вже заявляли, що не бачать необхідності запровадження повторного локдауну у Європі попри зростання числа випадків COVID-19. В організації вважають, що європейські країни зараз перебувають у значно кращому стані, ніж у лютому. Тому спроможні протидіяти вірусу й водночас підтримувати роботу економіки та освітньої системи. 

Нагадаємо, в Україні уряд також заявив, що не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів попри зростання захворюваності на covid-19. За останні п'ять днів в Україні фіксують 2400-2800 нових випадків і 40-50 смертей щодоби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також