Голова ВООЗ назвав умови, за яких вдасться уникнути повторного локдауну

В організації вважають, що самоізоляція призвела до тяжких наслідків у багатьох країнах.

Країни можуть уникнути повторного введення режиму самоізоляції через коронавірус, якщо зроблять необхідні для боротьби із захворюванням кроки. Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

Організація повністю підтримує "відкриття економік і кордонів".

Для цього, за словами очільника ВООЗ, країнам необхідно зберегти заборону масових заходів, спрямувати кошти на поліпшення системи охорони здоров'я, а також захистити від коронавірусу вразливі групи населення.

Гебрейесус зазначив, що самоізоляція була "прямим інструментом, який призвів до тяжких наслідків у багатьох країнах". За словами очільника ВООЗ, зараз деякі країни вже змогли "поступово і безпечно відкритися, зберігаючи при цьому готовність швидко реагувати на нові спалахи".

У найближчі місяці організація також очікує "хороших звісток про вакцину від COVID-19", зазначив Гебрейесус.

Раніше у ВООЗ вже заявляли, що не бачать необхідності запровадження повторного локдауну у Європі попри зростання числа випадків COVID-19. В організації вважають, що європейські країни зараз перебувають у значно кращому стані, ніж у лютому. Тому спроможні протидіяти вірусу й водночас підтримувати роботу економіки та освітньої системи.

Нагадаємо, в Україні уряд також заявив, що не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів попри зростання захворюваності на covid-19. За останні п'ять днів в Україні фіксують 2400-2800 нових випадків і 40-50 смертей щодоби.