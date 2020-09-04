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ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації проти COVID-19 із середини 2021 року

Близько дев'яти вакцин-кандидатів зараз на просунутій стадії випробувань.

ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації проти COVID-19 із середини 2021 року
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) очікує початку масової вакцинації від COVID-19 у світовому масштабі не раніше від середини 2021 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейські ЗМІ.

"Насправді ми не очікуємо, що побачимо масову вакцинацію до середини наступного року", - зазначила прессекретарка ВООЗ Маргарет Гарріс.

За її словами, близько дев'яти вакцин-кандидатів зараз на просунутій стадії випробувань. Вона наголосила, що дуже важливо провести ретельну перевірку ефективності та безпечності вакцин.

"Третя фаза випробувань повинна зайняти більше часу, тому що нам необхідно побачити, наскільки дієво захищає ця вакцина, і також зрозуміти, наскільки вона безпечна", - додала Гарріс.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше повідомляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що в Україні є декілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від коронавірусу. У квітні він пообіцяв українським ученим виплатити щонайменше мільйон доларів за винайдення ліків чи вакцини від COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що вакцина, розроблена китайською компанією, в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Нею вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

При цьому, згідно з даними опитування КМІС, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна веде перемовини з усіма компаніями-лідерами із розробки вакцини від коронавірусу. 

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