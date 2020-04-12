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Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса

Об успехах в работе над вакциной против COVID-19 ранее заявили в нескольких странах.

Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить минимум миллион долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса. Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - рассказал Ляшко.

Напомним, об успехах в работе над вакциной против коронавируса ранее заявили в нескольких странах.

В Оксфордском университете заявили о создании вакцины от COVID-19 в сентябре. Испытания на людях проведут в течение следующих двух недель.

Израиль 11 апреля анонсировал создание пероральной, доступной для населения вакцины от коронавируса "через 90 дней".

Об успешном испытании вакцины в начале апреля заявили в Турции. 18 марта о начале испытаний вакцины от COVID-19 заявили в ВОЗ.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев. 

В Китае об изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.

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