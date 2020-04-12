Украина идет по оптимистическому сценарию, который предусматривает до 2% заболевшего населения, - Ляшко

На сегодняшний день Украина движется по оптимистичному сценарию распространения коронавирусной болезни, который предусматривает инфицирование не более 2% населения. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua.

"Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому что по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии", - рассказал Ляшко.

По его словам, коллапс медицинской системы в Украине может возникнуть, если коронавирусом заболеет 10% населения и более.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, таким образом общее число инфицированных составляет 2777. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.

Сообщалось, что 80% пациентов, умерших от коронавирусной болезни, имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, заболевания почек и легких.