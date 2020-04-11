Глава Сарненского района заразился коронавирусом

Глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан заразился коронавирусом.

Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"Недавно появился сухой кашель. А так как у меня в работе много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса. К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР [полимеразная цепная реакция]. Результат положительный. Но, к счастью, решение о тестировании было правильным, так что самоизолируюсь до полного выздоровления", - написал чиновник.

Сарненский район - основной очаг заболевания коронавирусом в Ровенской области. По состоянию на 10 апреля там зафиксировали 34 случая болезни, в том чисше шесть летальных.

Кохан возглавляет Сарненский район с декабря 2019 года, ему 37 лет.

Напомним, что в конце марта коронавирус выявили у мэра города Монастыриска в Тернопольской области.