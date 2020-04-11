Летальность от COVID-19 в Украине выросла до почти 3%, - Ляшко

От коронавируса в стране умерли 73 человека.

Летальность в Украине от COVID-19 по состоянию на 11 апреля составляет 2,9%. Об этом в субботу на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

За последние сутки умерли четверо украинцев, общее число летальных исходов - 73.

При этом показатель заболеваемости COVID-19 в Украине на 100 тысяч населения в настоящее время составляет 6,0%.

Также Ляшко сообщил, что больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (48), Житомирской (45), Винницкой (40) и Черновицкой (39) областях.

Прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 13%.

Из 2511 больных коронавирусом - 163 ребенка. 1017 людей госпитализированы (из них 43 ребенка).

На аппарате ИВЛ находится 45 человек, из них ни одного ребенка. По словам Ляшко, сейчас по всей стране задействованы 8% аппаратов искусственной вентиляции легких.

Лидерами по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 является Черновицкая область (409), далее идет Киев (396), Ивано-Франковская (274), Тернопольская (208) и Винницкая области (151).

Ранее сообщалось, что 80% пациентов, умерших от коронавирусной болезни, имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, заболевания почек и легких.

4 апреля летальность от коронавируса в Украине составляла 2,6%. Когда начиналась вспышка COVID-19 в Китае, летальность там была на уровне 3%.