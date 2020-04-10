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Первые 616 учреждений специализированной медицинской помощи получили аванс от Нацинальной службы здоровья Украины

Общая сумма выплат составила 1 767 845 950 гривен. 

Первые 616 учреждений специализированной медицинской помощи получили аванс от Нацинальной службы здоровья Украины
Фото: пресс-служба президента

Первые 616 специализированных учреждений получили аванс от Национальной службы здоровья Украины. Общая сумма составила 1 767 845 950 грн, сообщили на странице НСЗУ в Facebook.

"Это - первая выплата в первый месяц со старта Программы медицинских гарантий в полном объеме. Остальные учреждения получат оплату в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Договоры с НСЗУ о предоставлении медицинских услуг по Программе медгарантий подписали уже 1643 учреждения специализированной медицинской помощи. 

По графику поступления средств, учреждения будут получать аванс в первой декаде каждого месяца:

  • 90% за пакеты медуслуг, где предусмотрена оплата по глобальному платежу;
  • 50% от ориентировочной расчетной оплаты за предоставление приоритетных услуг - по инфарктам, инсультам, помощи при родах и неонатальной помощи.

В первых числах следующего месяца будет формироваться отчет за предыдущий месяц, а учреждение на основании этого отчета получит авансом остаток средств по глобальному бюджету и за предоставление приоритетных услуг, а также оплату за приоритетные услуги по факту их предоставления - инструментальные исследования по раннему диагностирования рака. 

Напомним, что с 1 апреля в Украине начался новый этап медреформы, который дал возможность украинцам выбирать врача не только первичной, а и вторичной, а также высокоспециализированной помощи. 

Больницы теперь будут получать деньги не за количество мест, а за количество предоставленных услуг, и не по субвенциям бюджета - выплаты осуществляет НСЗУ. 

Подробнее об изменениях читайте в материал LB.ua "З 1-им квітня! Новий етап медреформи розпочався, що це означає?".

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