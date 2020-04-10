Первый больной выздоровел от коронавируса в Тернопольской области

В Тернопольской области по результатам лабораторных исследований подтвержден факт первого выздоровления больного COVID-19.
Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.
"26-летний житель села Остров Тернопольского района заболел 19 марта. Мужчина был госпитализирован через неделю - 27 марта - в Тернопольскую больницу скорой помощи с диагнозом правосторонняя пневмония. У больного лабораторно подтвердили диагноз коронавирус", - сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.
По ее словам, у мужчины также диагностировали сопутствующую патологию - сердечную недостаточность.
8 и 9 апреля медики повторно сделали ему два теста, которые показали отсутствие в организме COVID-19. Мужчину уже выписали из больницы.
Напомним, ранее сообщалось, что медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области.
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни, их общее количество достигло 2203. В Тернопольской области зафиксировано - 196 случаев.