Первый больной выздоровел от коронавируса в Тернопольской области

Мужчина заболел 19 марта и был госпитализирован 27 числа.

В Тернопольской области по результатам лабораторных исследований подтвержден факт первого выздоровления больного COVID-19.

Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

"26-летний житель села Остров Тернопольского района заболел 19 марта. Мужчина был госпитализирован через неделю - 27 марта - в Тернопольскую больницу скорой помощи с диагнозом правосторонняя пневмония. У больного лабораторно подтвердили диагноз коронавирус", - сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

По ее словам, у мужчины также диагностировали сопутствующую патологию - сердечную недостаточность.

8 и 9 апреля медики повторно сделали ему два теста, которые показали отсутствие в организме COVID-19. Мужчину уже выписали из больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни, их общее количество достигло 2203. В Тернопольской области зафиксировано - 196 случаев.