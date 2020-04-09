В Кировоградской ОГА сообщили подробности заражения коронавирусом 20 медиков

Они работают в разных больницах и могли заразиться во внерабочее время.

Медицинские работники, которые заразились коронавирусом в Кировоградской области, не работают в одной больнице, а часть из них могли заразиться во внерабочее время.

Об этом сообщил заместитель главы Кировоградской ОГА Игорь Кузьмин, передает Громадське.

По его словам, сейчас все 20 медработников находятся на самоизоляции. Заболевание у них протекает в легкой форме.

"Это не из одной больницы. Надо понимать, что это медицинские работники: среди них есть один работник аптеки, один работник онкодиспансера, медработник из частной клиники, шесть работников из Кировоградской областной больницы, не является госпитальной базой для больных коронавирусом", - сообщил Кузьмин.

Он также заверил, что медики были обеспечены масками и перчатками. В свою очередь Кузьмин добавил, что ОГА проводит служебную проверку медучреждений, чтобы установить причины заболевания.

"Мы понимаем, что это могло происходить либо в учреждениях, либо за их пределами", - заявил он.

Также Кузьмин отметил, что Кировоградская ОГА контактирует с местными властями других областей, где были зафиксированы массовые инфицирования медиков, к примеру в Тернопольской области.

"Мы надеемся на локализацию... надеемся, что мы уже этого добились в тех лечебных учреждениях, где были проверки и были обнаружены больные коронавирусом", - сообщил Кузьмин.

9 апреля Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.

"В одном из госпиталей Кировоградской области - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - подчеркнул Зеленский.