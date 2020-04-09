В Горишних Плавнях женщина вылечилась от коронавируса

Это первый пациент в Полтавской области, который выздоровел после COVID-19.

В Горишних Плавнях после коронавируса COVID-19 выздоровела женщина, сегодня она должна вернуться из больницы домой.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Дмитрий Быков.

По его словам, второй лабораторный тест показал отрицательный результат.

"В Горишних Плавнях первая пациентка выздоровела после COVID-19. По состоянию на 10:00 9 апреля, из Полтавского лабораторного центра поступили результаты ее второго ПЦР-тестирования. Повторное исследование не выявило вируса в организме, результат теста - отрицательный. Сегодня пациентку выпишут из инфекционного отделения домой", - написал Быков.

Таким образом, это первый пациент в Полтавской области, который выздоровел после COVID-19. Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале уточнил, что это 28-летняя женщина, у которой диагностировали инфекцию 27 марта. Заболевание перетекало у нее в легкой форме.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов побороли болезнь. Единственной областью, в котороый не выявлено случаев заболевания остается Николаевская область. Сегодня туда отправился с инспекцией главный санитарный врач Виктор Ляшко.