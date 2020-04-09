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Зеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроков

Вскоре для медиков запустят информационно-консультационный центр. 

Зеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроков
Фото: sq.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил учить врачей пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких при помощи онлайн-уроков. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Отмечается, что больницы в регионах после получения современных аппаратов ИВЛ часто не умеют ими пользоваться, поэтому необходимо обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - заявил Зеленский.

В ответ на это министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в режиме онлайн.

Также на совещании говорилось о необходимости изменений распределения медсредств для борьбы с коронавирусом в больницах. 

Напомним, 7 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе ожидается прибытие в Украину как минимум семи самолетов из Китая и Кореи с ПЦР- и экспресс-тестами для выявления коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами защиты.

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