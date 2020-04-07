"Наша цель - в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой нееделе ожидается прибытие в Украину как минимум семи самолетов из Китая и Кореи с ПЦР- и экспресс-тестами для выявления коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами защиты.

Об это он заявил в своем видеообращении.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия, по меньшей мере, семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель - в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок", - сказал президент.