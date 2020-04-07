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Коронавирус за сутки выявили у 32 медработников

Каждый пятый заболевший - сотрудник больницы.

Коронавирус за сутки выявили у 32 медработников
Фото: EPA/UPG

Больше 20% новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки пришлись на медицинских работников. Об этом сообщил на брифинге во вторник главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, 32 медицинских сотрудника", - рассказал он.

Большинство новых случаев коронавирусной болезни - легкие, госпитализировали только 35 человек, из них двое детей и один медработник.

В то же время каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, они находятся в критическом состоянии.

"То есть мы можем сказать, что из 143 случаев семь [или 5%] - в критическом тяжелом состоянии, которое требует реанимационных мер", - рассказал Ляшко.

Напомним, что медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области.

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