Число летальных случаев от COVID-19 в области выросло до 6-ти.

В Черновицкой областной клинической больнице 6 апреля скончался инфицированный коронавирусом пациент. Таким образом, на Буковине умерли уже 6 инфицированных COVID-19 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

72-летний мужчина из с. Годилов Сторожинецкого района неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.

"Больной находился в реанимационном отделении, со вчерашнего дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 февраля у него лабораторно подтвердили COVID-19. Мужчина болел вызванной коронавирусом тяжелой пневмонией, а также сахарным диабетом", - рассказал глава ОГА.

В понедельник, 6 апреля, в Черновицкой области зафиксировали 28 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Среди инфицированных - двое детей в возрасте 2 и 5 лет, а также шестеро медицинских работников.

По состоянию на вечер 6 апреля в Черновицкой области зафиксировано 248 случаев коронавируса, в т.ч. 11 людей выздоровели. К аппаратам искусственной вентиляции легких в области подключены 4 пациента.

Напомним, первый в Украине случай COVID-19 был подтвержден в Черновцах - у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Сразу после приезда они самоизолировались, а после проявления у мужчины симптомов обратились к медикам. Мужчина был госпитализирован 26 февраля. 3 марта у него подтвердили коронавирус.

Уже 16 марта стало известно, что проведенный анализ на коронавирус у него показал негативный результат - мужчина выздоровел.