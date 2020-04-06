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Премьера Британии перевели в реанимацию из-за коронавируса

Состояние здоровья 55-летнего премьер-министра ухудшилось в последние часы.

Премьера Британии перевели в реанимацию из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне вечером госпитализировали c COVID-19 в больницу Святого Фомы, переведен в реанимационное отделение.

ВВС сообщает, что состояние здоровья 55-летнего премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

До этого Джонсон выполнял обязанности премьера и продолжал руководить работой британского правительства.

Напомним, коронавирусная инфекция у британского премьера была диагностирована 27 марта, после чего он самоизолировался. Сообщалось, что у него легкие симптомы болезни, он работал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и проводил совещания по видеосвязи.

С началом пандемии коронавируса Британия приняла решение не закрывать всю страну на карантин, а ограничиться рекомендациями по избежанию публичных мест. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом".

Эта стратегия не сработала.

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