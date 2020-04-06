В мире коронавирусом заболели более 1 млн 275 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс.

По состоянию на утро 6 апреля во всем мире зарегистрировали 1 275 856 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Выздоровели за это время 262 999 человек, скончались - 69514.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 9 643 человек (только в Нью-Йорке скончались 3 048 человек). Число выздоровевших достигло 17 530, заболевших - 337 635.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

В Италии заболели 128 948 человек, умерли 15 887, а вылечились - 21 815 человек.

Испания сообщает о 131 646 инфицированных. Среди них 38 080 выздоровели, 12 641 человек умер.

Во Франции от коронавируса умерли 8 093 человека, в Германии - 1 584, в Великобритании - 4 943, в Иране - 3 603, в Нидерландах - 1 771, Бельгии - 1 447, в Турции - 574.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 апреля лабораторно подтверждены 1319 случаев заболевания.