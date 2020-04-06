За сутки в Украине зафиксировано 68 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки умерли шесть человек, вылечились трое.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"На 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них - 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", - говорится в сообщении.
Так, коронавирусная болезнь обнаружена:
- В Винницкой области - 75 случаев;
- В Волынской - 24 случая;
- В Днепропетровской - 14 случаев;
- В Донецкой - 9 случаев;
- В Житомирской - 11 случаев;
- В Закарпатской - 35 случаев;
- В Запорожской - 41 случай;
- В Ивано-Франковской - 116 случаев;
- В Кировоградской - 41 случай;
- В Киеве - 234 случая;
- В Киевской области - 91 случай;
- Во Львовской - 27 случаев;
- В Луганской - 3 случая;
- В Одесской - 27 случаев;
- В Полтавской - 11 случаев;
- В Ровенской - 39 случаев;
- В Сумской - 51 случай;
- В Тернопольской - 160 случаев;
- В Харьковской - 1 случай;
- В Херсонской - 10 случаев;
- В Хмельницкой - 10 случаев;
- В Черновицкой - 220 случаев;
- В Черкасской - 62 случая;
- В Черниговской - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, отсутствуют.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество жертв COVID-19 в Украине выросло до 37. В течение дня подтвердили 57 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляло 1308 человек.