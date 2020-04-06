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За сутки в Украине зафиксировано 68 новых случаев COVID-19

Всего лабораторно подтверждены 1319 случаев заболевания.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки умерли шесть человек, вылечились трое.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"На 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них - 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", - говорится в сообщении.

Так, коронавирусная болезнь обнаружена:

  • В Винницкой области - 75 случаев;
  • В Волынской - 24 случая;
  • В Днепропетровской - 14 случаев;
  • В Донецкой - 9 случаев;
  • В Житомирской - 11 случаев;
  • В Закарпатской - 35 случаев;
  • В Запорожской - 41 случай;
  • В Ивано-Франковской - 116 случаев;
  • В Кировоградской - 41 случай;
  • В Киеве - 234 случая;
  • В Киевской области - 91 случай;
  • Во Львовской - 27 случаев;
  • В Луганской - 3 случая;
  • В Одесской - 27 случаев;
  • В Полтавской - 11 случаев;
  • В Ровенской - 39 случаев;
  • В Сумской - 51 случай;
  • В Тернопольской - 160 случаев;
  • В Харьковской - 1 случай;
  • В Херсонской - 10 случаев;
  • В Хмельницкой - 10 случаев;
  • В Черновицкой - 220 случаев;
  • В Черкасской - 62 случая;
  • В Черниговской - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество жертв COVID-19 в Украине выросло до 37. В течение дня  подтвердили 57 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляло 1308 человек.

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