В Украине от коронавируса скончались 37 человек

Число жертв COVID-19 в Украине выросло до 37-ми. В течение дня 5 апреля в Украине подтвердили 57 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1308 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

В общем в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19 (+5 в течение дня). 28 человек (+3 за тот же период), переболевшие коронавирусной болезнью, уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, сообщалось о 1251 лабораторно подтвержденном случае COVID-19 в стране.