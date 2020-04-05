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В Умани коронавирус обнаружили у жены и двух детей умершего американца

Семья хасидов приехала в город на паломничество.

В Умани коронавирус обнаружили у жены и двух детей умершего американца
Фото: Сергей Нужненко

В Умани коронавирус обнаружили у жены и двух детей гражданина США, который ранее умер от COVID-19. Об этом сообщил городской глава Александр Цебрий.

"У женщины (48 лет) и двух детей (дочь -18 лет и сын -16 лет) умершего хасида диагностировали COVID-2019. Все они граждане США", - говорится в сообщении.

По словам мэра, муж, жена и шестеро детей прибыли из Лондона 11 марта. Установлено около 50 контактных лиц, они находятся в самоизоляции.

Напомним, лабораторный центр Минздрава подтвердил коронавирусную инфекцию у 47-летнего паломника-хасида посмертно 3 апреля. Мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, "несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".

В связи с летальным случаем от COVID-2019 в Умани усилили меры безопасности, в частности патрулирование.

В утренней сводке Минздрава за 5 апреля сообщалось о 60 случаях коронавируса в Черкасской области.

Умань является местом паломничества евреев-хасидов, которые считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле основателя брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахмана.

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