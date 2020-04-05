В Киеве за сутки зафиксировали 31 новый случай коронавируса

По состоянию на утро 5 апреля в Киеве зафиксировано 245 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших киевлян увеличилось на 31 человека, один случай - летальный. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет, 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Умер 71-летний мужчина.

За последние сутки 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 21 - лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, недавно выезжали за границу, другие - границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев ", - написал Кличко.

В утренней сводке Минздрава сообщалось о 225 случаев коронавируса в Киеве.

Напомним, с завтрашнего дня в Украине начинают действовать ужесточенные карантинные меры. В частности, жителям Киева запрещено выходить из дома без маски.