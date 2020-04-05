Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Дизайнер элитной обуви Серджио Росси скончался от коронавируса
Дизайнер элитной обуви Серджио Росси скончался от коронавируса
Во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке
Во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке
Кличко допустил возможность запрета на автомобильные поездки в Киеве
Кличко допустил возможность запрета на автомобильные поездки в Киеве
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Как вернуть деньги, уплаченные туроператору?
АктуальноКак вернуть деньги, уплаченные туроператору?
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
Умер Иван Вакарчук
Умер Иван Вакарчук
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Киеве за сутки зафиксировали 31 новый случай коронавируса

Тест на COVID-19 показал положительный результат у 245 жителей столицы.

В Киеве за сутки зафиксировали 31 новый случай коронавируса
Фото: EPA/UPG

По состоянию на утро 5 апреля в Киеве зафиксировано 245 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших киевлян увеличилось на 31 человека, один случай - летальный. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет, 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Умер 71-летний мужчина.

За последние сутки 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 21 - лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, недавно выезжали за границу, другие - границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев ", - написал Кличко.

В утренней сводке Минздрава сообщалось о 225 случаев коронавируса в Киеве.

Напомним, с завтрашнего дня в Украине начинают действовать ужесточенные карантинные меры. В частности, жителям Киева запрещено выходить из дома без маски.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также