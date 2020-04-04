В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город

Мэрия Киева дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.
Об этом говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.
В нем говорится, что в Киеве запрещено находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.
Под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- подземные переходы;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования;
- помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
- предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;
- гостиницы, хостелы, общежития;
- вокзалы и аэропорты;
- транспорт и остановки общественного транспорта;
- придомовые территории;
- территории нежилых зданий.
Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.