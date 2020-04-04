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В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город

Выйти на улицу без маски запрещено с 6 апреля.

В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
Фото: EPA/UPG

Мэрия Киева дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.

Об этом говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.

В нем говорится, что в Киеве запрещено находиться в общественных местах без надетого респиратора или защитной маски.

Под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:

  • парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
  • майданы, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • подземные переходы;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования;
  • помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
  • предприятия, учреждения и организации, в том числе (но не исключительно) магазины и предприятия сферы услуг;
  • гостиницы, хостелы, общежития;
  • вокзалы и аэропорты;
  • транспорт и остановки общественного транспорта;
  • придомовые территории;
  • территории нежилых зданий.

Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.

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