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Депутат Горбенко вылечился от коронавируса

Нардепа лечили, в частности, с помощью гидроксихлорина.

Депутат Горбенко вылечился от коронавируса
Руслан Горбенко
Фото: facebook.com/ruslan.gorbenko

Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко ("Слуга народа") вылечился от коронавирусной инфекции.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - сообщил нардеп в соцсети "Фейсбук".

Депутат рассказал, что его лечили, в частности, при помощи препарата с действующим веществом гидроксихлорин.

Министр здравоохранения Максим Степанов утром 3 апреля сообщил, что в регионы отправили более 2 тысяч упаковок этого лекарства, еще 750 остались в Киеве.

Напомним, Верховная Рада разрешила применять для лечения от коронавирусной болезни COVID-19 незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

2 апреля Минздрав внедрил единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

О том, что Горбенко болен коронавирусной инфекцией и госпитализирован в Александровскую больницу в Киеве, стало известно 23 марта.

Тогда парламентарий подчеркнул, что не контактировал ни с нардепом Сергеем Шаховым ("Доверие"), ни с нардепом Александром Лукашевым (ОПЗЖ), у которых тоже подтвердили или подозревают коронавирус.

Горбенко рассказал, что 17 марта был на заседании Верховной Рады, но в маске. Уже 18 марта у него поднялась температура, 19 марта появился кашель.

21 марта он приехал в больницу, где у него обнаружили воспаление левого легкого.

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