В регионы Украины отправили более 2000 упаковок "Плаквенила", который используется для лечения при коронавирусе

В регионы Украины 3 апреля отправляют более 2000 упаковок лекарства "Плаквенил", который используется для лечения пациентов с коронавирусом.

Его применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах заболевания, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится на странице ведомства в Facebook.

"У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3000 упаковок препарата. 2250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования", - сообщил он.

Глава Министерства здравоохранения уточнил, что "Плаквенил" - один из нескольких препаратов, в которых есть действующее вещество гидроксихлорин, который применяют для лечения при коронавиурсе. Минздрав ведет переговоры с другими компаниями для поставок этого препарата.

"На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 000 пациентов", - сообщил он.

Отмечается, что любое применение этого лекарства считается использованием вне зарегистрированных показаний - off-label. Это означает, что в инструкции для применения отсутствует такое показание, как коронавирусная болезнь. Препарат не рекомендуется покупать в аптеках без рецепта. Самолечение может быть опасным для здоровья людей.

Напомним, Верховная Рада разрешила применять для лечения от коронавирусной болезни COVID-19 незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

2 апреля Минздрав внедрил единый государственный протокол лечения больных COVID-19.