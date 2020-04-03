От коронавируса в мире умерли свыше 53 000 человек

По состоянию на утро 3 апреля, диагноз COVID-19 бы установлен более миллиону человек. Только в США число заболевших составило свыше 240 000.

На втором месте по заболеваемости - Италия, где коронавирусом заболели более 115 000, на третьем - Испания со 112 065 случаями заражения. Такие данные обнародованы на карте распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

В Германии заболели более 84 794 человек, в Китае - 82 443.

Больше всего пациентов с COVID-19 умерли в Италии - 13 915. В Испании зарегистрировали 10 348 летальных исходов, во Франции - свыше 5000, в китайской провинции Хубэй - 3199. Общее количество умерших от коронавируса составляет 53 069.

Лидером по выздоровлению все так же является Китай, где вылечились более 76 500 пациентов. В Испании успешно побороли заболевание 26 743 пациента, в Германии - более 22 000, в Италии - более 18 000. Всего в мире выздоровели более 211 000.

По одному пациенту с коронавирусом зафиксировано только в Папуа-Новая Гвинея и государстве Восточный Тимор.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение вчерашнего дня лабораторно подтвердили 93 новых случая коронавируса. За 2 апреля умерли два человека - общее количество летальных исходов достигло 22. Выздоровели в общей сложности 19 человек.