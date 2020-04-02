Почти у всех из 20 погибших от коронавируса украинцев были хронические заболевания (обновлено)

Это, в том числе, сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

Почти все из 20 погибших от коронавируса украинцев имели тяжелые формы хронических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по результатам селекторного совещания.

Это, в том числе, сердечно-сосудистые, легочные заболевания, сахарный диабет.

"Нужно постоянно говорить о группе риска и подчеркивать, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших пожилых и заботиться о тех, у кого есть затяжные болезни. Подчеркивать это нужно все время", - заявил президент Владимир Зеленский.

Обновлено. В Центре общественного здоровья добавили, что также у погибших были заболевания почек и новообразования.

Среди погибших мужчин двое были в возрасте от 50 до 59 лет, по одному в категориях 40-49 лет, 60-69 лет и 80-89.

Среди женщин умерли шестеро в возрасте 50-59 лет, пятеро - 60-69, двое 70-79 и двое 30-39.

"Трое из всех погибших имели в анамнезе поездки за границу на протяжении 14 дней до появления симптомов. Средняя продолжительность от появления симптомов до наступления смерти составила 9 суток, а от момента госпитализации до смерти - 4 дня", - сообщили в Центре.

Все 20 пациентов были госпитализированы, из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что наибольшее количество летальных случаев при коронавирусе - у пациентов с сахарным диабетом.

По его словам, не во всех летальных случаях пациентов с COVID-19 к смерти привел непосредственно вирус: "Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам".

Согласно со статистикой Центра общественного здоровья Минздрава, самая большая часть заболевших - лица в возрасте от 30 до 60 лет - 60,7%. Из 804 случаев обнаружения заболевания 57 зафиксированы у детей.

Среди 20 летальных случаев - 15 женщин и 5 мужчин. Большинство из них - люди в возрасте от 50 лет.