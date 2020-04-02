СБУ провела обыски в клинике ​"Евролаб" из-за возможного сокрытия положительных результатов тестов на COVID-19

Сотрудники Службы безопасности провели обыски в клинике "Евролаб" по факту возможного умышленного сокрытия положительных результатов тестов на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины... Поэтому 1 апреля на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли необходимые для следствия документы.

"В ближайшее время эти документы будут изучены с привлечением специалистов Министерства здравоохранения, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование продолжается.

Напомним, 19 марта стало известно, что в Киеве заболел коронавирусом 50-летний мужчина, приехавший из Швейцарии.

Мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Власти узнали об этом случае от немецкой лаборатории, куда больница направила диагноз на подтверждение.

На следующий день прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение противоэпидемических правил) по данному факту.