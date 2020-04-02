Британские врачи получили инструкции, кого спасать в первую очередь при избытке коронавирусных пациентов

Британская медицинская ассоциация (BMA) подготовила инструкции для врачей, согласно которым при избытке коронавирусных пациентов спасать в первую очередь нужно тех, у кого выше шансы выжить.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно документу, пожилых пациентов с низким шансом на выживание будут снимать с аппаратов искусственной вентиляции легких, если есть вероятность, что оборудование спасет жизнь более здоровым пациентам.

Подготовленное BMA руководство предназначено для врачей, которым придется принимать решение о распределении "ограниченных ресурсов для спасения жизни", когда система здравоохранения будет перегружена больными.

"Некоторым самым больным пациентам может быть отказано в доступе к такому лечению, как интенсивная терапия или искусственная вентиляция легких", - сказано в документе. В первую очередь это может коснуться пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Их перечень не указан, но издание предполагает, что речь идет о проблемах с сердцем, заболеваниях почек, сахарном диабете и хронической обструктивной болезни легких.

В руководстве отмечается, что отказывать в приеме пациентов старшего возраста незаконно и они должны получать медицинскую помощь. Но люди пожилого возраста с заболеваниями органов дыхания имеют "очень высокую вероятность умереть, несмотря на интенсивную терапию", и поэтому имеют менее высокий приоритет.

В то же время рекомендуется спасать заболевших медиков, сотрудников коммунальной и телекоммуникационной отраслей.

Напомним, что в Великобритании уже 30 тысяч заболевших коронавирусом, умерли 2357 человек, вылечились 179.