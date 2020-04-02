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​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп

США согласились купить у РФ необходимые медсредства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты.

​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
Фото: EPA/UPG

Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус.

"Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем. Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизням всех нас", - говорится в комментарии Госдепа.

Напомним, на совещании лидеров стран "Большой двадцатки" Путин предложил отказаться от международных санкций.

Перед саммитом генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны.

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