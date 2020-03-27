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​На видеосаммите G20 Путин поднимал тему моратория на санкции

"В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости".

​На видеосаммите G20 Путин поднимал тему моратория на санкции
Фото: 24tv.ua

На совещании лидеров стран "Большой двадцатки", которое прошло в четверг в формате видеоконференции и было посвящено борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, президент России Владимир Путин предложил отказаться от международных санкций.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, снять ограничения необходимо для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

"В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", - заявил Путин.

Президент РФ также призвал "реорганизовать международные институты для более эффективной борьбы с кризисом", при этом о каких-либо конкретных идеях он пока не говорил.

Напомним, перед саммитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. Стороны обсудили вопрос борьбы с коронавирусом, помощь украинцам, которые остаются в Дании. Также Кулеба обратил внимание на попытки России манипулировать пандемией COVID-19 для снятия санкций.

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