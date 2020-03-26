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Страны G20 пообещали выделить $5 трлн для смягчения последствий пандемии коронавируса

Участники саммита также договорились обмениваться исследовательскими и другими данными в борьбе с заболеванием.

Страны G20 пообещали выделить $5 трлн для смягчения последствий пандемии коронавируса
Фото: golos.ua

Страны "Большой двадцатки" (G20) пообещали единым фронтом бороться с пандемией коронавируса и инвестировать в мировую экономику 5 трлн долларов для смягчения последствий кризиса.

Об этом говорится в совместном заявлении стран G20 по итогам внеочередного саммита, проведенного по видеосвязи, передает Deutsche Welle.

"Борьба с этой пандемией требует прозрачного, мощного, скоординированного, масштабного и научно обоснованного глобального ответа в духе солидарности. Мы твердо привержены идее формирования единого фронта в борьбе против этой общей угрозы. Страны G20 вложат в глобальную экономику более 5 трлн долларов для преодоления социальных, экономических и финансовых последствий пандемии. Мощь и масштаб этого ответа позволят глобальной экономике вновь встать на ноги и создать прочный фундамент для защиты рабочих мест и восстановления экономического роста", - говорится в документе.

Страны G20 также пообещали вместе с Международным валютным фондом, Всемирной организацией здравоохранения и региональными банками разработать мощный финансовый пакет для поддержки развивающихся стран.

Участники саммита договорились обмениваться исследовательскими и другими данными в борьбе с коронавирусом, укрепить системы здравоохранения и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на медицинские поставки.

"Для защиты будущего мы обещаем усилить национальные, региональные и глобальные мощности для реагирования на потенциальные вспышки инфекционных заболеваний", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие доставке медикаментов в условиях пандемии.

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