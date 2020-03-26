Кличко: количество больных с COVID-19 в Киеве выросло до 47

Лаборатория подтвердила еще семь случаев заражения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество больных с коронавирусной инфекций в городе выросло до 47 человек.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Сегодня мы получили от государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус", - заявил Кличко.

Заболели четыре женщины в возрасте 22-39 лет, двое мужчин 48 и 62 лет и 10-летний мальчик.

Двое пациентов доставлены в Александровскую больницу, остальные лечатся дома под контролем медиков.

Напомним, что Минздрав пока что официально подтвердил 34 случая COVID-19 в Киеве.