Кличко: Зеленский готов и настроен отменить распоряжение о VIP-палатах

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал распоряжение о VIP-палатах для чиновников, у которых диагностируют коронавирус.

Об этом Кличко написал в фейсбуке.

"Что касается якобы VIP-палат для депутатов и других чиновников - такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое вчера распространили СМИ. Скажу одно: оно было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращений Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом «для служебного пользования». В них говорится о подготовке учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, относительно которых осуществляется госохрана", - пояснил мэр.

По его словам, такая практика была всегда, и не только в Украине, но и во всем мире.

"Речь о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия: отдельные палаты, и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине. Но... Я разговаривал вчера с президентом. И он готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны!", - добавил Кличко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.

Он поручил местным властям проверить эту информацию и отчитаться.

"Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались. Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее журналисты Bihus info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям Киева приказ об особенных условиях лечения "VIP-пациентов" от коронавируса. Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов, в том числе Александровская больница, детская клиническая больница №7 и Киевский центр детской нейрохирургии.

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием