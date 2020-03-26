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В Тернопольской области обнаружили 11 новых случаев COVID-19 (исправлено)

Общее число инфицированных коронавирусом выросло до 26.

В Тернопольской области обнаружили 11 новых случаев COVID-19 (исправлено)
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 20:30 26 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждены 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Тернопольской области по состоянию на 20:30 26 марта - 26 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, число инфицированных в Монастырисском выросло до 23, в т.ч. 1 - летальный. 25 марта в реанимации умер 68-летний житель Монастырисского района, наличие коронавируса у которого подтвердили 23 марта.

"Коронавирусная инфекция подтверждена у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы из Монастырисского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице", - уточнили в штабе.

Кроме Монастырисского района, который является очагом COVID-19 в области,

По состоянию на 20:00 Тернопольский оперативный штаб сообщал о 9 новых случаях коронавируса в области, в том числе - у 9 медиков Монастырисского района.

По официальной статистике Минздрава, на данный момент в Тернопольской области лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса (1 - летальный).

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