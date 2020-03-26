В Тернопольской области обнаружили 11 новых случаев COVID-19 (исправлено)

По состоянию на 20:30 26 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждены 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Тернопольской области по состоянию на 20:30 26 марта - 26 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, число инфицированных в Монастырисском выросло до 23, в т.ч. 1 - летальный. 25 марта в реанимации умер 68-летний житель Монастырисского района, наличие коронавируса у которого подтвердили 23 марта.

"Коронавирусная инфекция подтверждена у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы из Монастырисского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице", - уточнили в штабе.

Кроме Монастырисского района, который является очагом COVID-19 в области,

21 марта коронавирус выявили у 57-летнего священника из города Залещики.

23 марта - у 68-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах. 25 марта мужчина умер в реанимации.

24 марта - у трех жителей Монастырисского района 1972 г.р., 1979 г.р. и 1966 г.р.

25 марта - у врача- стоматолога, жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии.

25 марта - у 62-летнего жителя села Швейков и 63-летнего жителя города Монастыриска.

25 марта - у 4 врачей, которые работают в Монастырисском районе, один из них - житель соседнего Бучацкого района.

По состоянию на 20:00 Тернопольский оперативный штаб сообщал о 9 новых случаях коронавируса в области, в том числе - у 9 медиков Монастырисского района.

По официальной статистике Минздрава, на данный момент в Тернопольской области лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса (1 - летальный).