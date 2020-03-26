В Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в Украине

В Украине обнаружены 156 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"Из них 5 - летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировали 43 новых случая", - говорится в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1 случай;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская - 2;
- Донецкая - 1;
- Запорожская - 7;
- Житомирская - 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская - 16 (2 летальных);
- Киев - 34;
- Львовская область - 2;
- Киевская область - 24;
- Луганская область - 1;
- Одесская - 4;
- Тернопольская - 15 (1 летальный)
- Херсонская - 1;
- Черновицкая - 42 (1 летальный)
- Черкасская - 2.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта, в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего от начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении", - добавили в Минздраве.
Напомним, 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой 25 марта экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла.