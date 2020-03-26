В Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в Украине

В Украине обнаружены 156 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Из них 5 - летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировали 43 новых случая", - говорится в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская - 2;

Донецкая - 1;

Запорожская - 7;

Житомирская - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская - 16 (2 летальных);

Киев - 34;

Львовская область - 2;

Киевская область - 24;

Луганская область - 1;

Одесская - 4;

Тернопольская - 15 (1 летальный)

Херсонская - 1;

Черновицкая - 42 (1 летальный)

Черкасская - 2.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта, в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего от начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении", - добавили в Минздраве.

Напомним, 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой 25 марта экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла.