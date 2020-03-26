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В Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в Украине

За сутки обнаружили 43 новых больных. 

В Минздраве сообщили о 156 случаях коронавируса в Украине
Фото: Макс Требухов

В Украине обнаружены 156 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Из них 5 - летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировали 43 новых случая", - говорится в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1 случай;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская - 2;
  • Донецкая - 1;
  • Запорожская - 7;
  • Житомирская - 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская - 16 (2 летальных);
  • Киев - 34;
  • Львовская область - 2;
  • Киевская область - 24;
  • Луганская область - 1;
  • Одесская - 4;
  • Тернопольская - 15 (1 летальный)
  • Херсонская - 1;
  • Черновицкая - 42 (1 летальный)
  • Черкасская - 2. 

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта, в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего от начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении", - добавили в Минздраве. 

Напомним, 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой 25 марта экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла.

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