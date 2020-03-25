Третий случай коронавируса подтвердили в Днепропетровской области

В Днепропетровской области зарегистрировали третий случай коронавируса. COVID-19 лабораторно диагностирован у жителя Кривого Рога.

Об этом информирует пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что пациент находится под наблюдением медиков. На данный момент проверяют лица, с кем он мог контактировать.

"Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Также стало известно, что причиной смерти 45-летнего мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус, стал не COVID-19.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил, что мужчина умер в следствие пневмонии, однако не в результате COVID-19.

Напомним, 25 марта в Украине официально зарегистрировали четвертую смерть от коронавируса. Умер 68-летний житель Монастырисского района Тернопольской области.