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В Днепре скончался пациент с подозрением на коронавирус

45-летний мужчина недавно вернулся из Египта.

В Днепре скончался пациент с подозрением на коронавирус
Фото: РБК Украина

В Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из Египта и был доставлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом информирует пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Пациента в тяжелом состоянии на "скорой" доставили в Днепровскую городскую больницу №21. Однако врачам спасти его не удалось.

Сообщается, что мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

Является ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследования будут известны завтра, 25 марта.

Сейчас в Днепропетровской области официально подтверждены два случая коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Напомним, 19 марта в Украине зарегистрировали третью смерть от коронавируса. В Ивано-Франковске скончалась 56-летняя женщина, которая не выезжала за границу.

13 марта в Радомышле умерла от коронавируса 71-летняя женщина, недавно вернувшаяся из Польши.

16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с COVID-19, хотя врачи считают, что смерть была связана не с этой болезнью.

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