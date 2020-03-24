Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Еще один случай COVID-19 лабораторно подтвердили в Тернопольской области

Инфицированной оказалась жена больного COVID-19, которого сегодня доставили в Тернопольскую больницу скорой помощи.

Еще один случай COVID-19 лабораторно подтвердили в Тернопольской области
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

В Тернопольской области лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции.

По данным телеграм-канала Коронавірус Тернопіль інфо, инфицирована еще одна жительница Монастырисского района - жена больного COVID-19, которого сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи.

Сейчас пациентка находится в больнице райцентра Монастыриска.

По состоянию на 21:00 24 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждены пять случаев COVID-19.

21 марта COVID-19 диагностировали у 57-летнего священника из города Залещики, а 23 марта - у 67-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах.

24 марта подтвердили два новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Оба случая - в Монастырисском районе. Женщина находится в реанимационном отделении районной больницы, а мужчину забрали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Также 24 марта стало известно, что случай коронавируса зарегистрировали в Броварах Киевской области.

В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины.

Напомним, что по Украине официально подтверждены 97 случаев COVID-19:

  • Черновицкая область - 38 (1 летальный);
  • Киев - 29;
  • Киевская область - 15;
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный);
  • Днепропетровская область - 2;
  • Житомирская - 2 (1 летальный);
  • Львовская область - 2;
  • Тернопольская область - 2;
  • Донецкая - 1;
  • Черкасская область - 1.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также