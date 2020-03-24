Еще один случай COVID-19 лабораторно подтвердили в Тернопольской области

Инфицированной оказалась жена больного COVID-19, которого сегодня доставили в Тернопольскую больницу скорой помощи.

В Тернопольской области лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции.

По данным телеграм-канала Коронавірус Тернопіль інфо, инфицирована еще одна жительница Монастырисского района - жена больного COVID-19, которого сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи.

Сейчас пациентка находится в больнице райцентра Монастыриска.

По состоянию на 21:00 24 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждены пять случаев COVID-19.

21 марта COVID-19 диагностировали у 57-летнего священника из города Залещики, а 23 марта - у 67-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах.

24 марта подтвердили два новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Оба случая - в Монастырисском районе. Женщина находится в реанимационном отделении районной больницы, а мужчину забрали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Также 24 марта стало известно, что случай коронавируса зарегистрировали в Броварах Киевской области.

В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины.

Напомним, что по Украине официально подтверждены 97 случаев COVID-19: