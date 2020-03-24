Еще один случай COVID-19 лабораторно подтвердили в Тернопольской области

В Тернопольской области лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции.
По данным телеграм-канала Коронавірус Тернопіль інфо, инфицирована еще одна жительница Монастырисского района - жена больного COVID-19, которого сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи.
Сейчас пациентка находится в больнице райцентра Монастыриска.
По состоянию на 21:00 24 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждены пять случаев COVID-19.
21 марта COVID-19 диагностировали у 57-летнего священника из города Залещики, а 23 марта - у 67-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах.
24 марта подтвердили два новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Оба случая - в Монастырисском районе. Женщина находится в реанимационном отделении районной больницы, а мужчину забрали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.
Также 24 марта стало известно, что случай коронавируса зарегистрировали в Броварах Киевской области.
В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины.
Напомним, что по Украине официально подтверждены 97 случаев COVID-19:
- Черновицкая область - 38 (1 летальный);
- Киев - 29;
- Киевская область - 15;
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный);
- Днепропетровская область - 2;
- Житомирская - 2 (1 летальный);
- Львовская область - 2;
- Тернопольская область - 2;
- Донецкая - 1;
- Черкасская область - 1.