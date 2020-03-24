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Аваков выступил против введения чрезвычайного положения

"Для борьбы с вирусом нам это ни к чему".

Аваков выступил против введения чрезвычайного положения
Фото: Пресс-служба Кабмина

Министр внутренних дел Аресен Аваков уверяет, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введения чрезвычайного положения.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно", - сказал министр в комментарии "Украинской правде".

Глава МВД подчеркнул, что режим ЧП предусматривает ограничения конституционных прав.

"Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения".

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что пока не видит необходимости вводить режим ЧП.

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