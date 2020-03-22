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В Донецкой области ввели режим ЧС

Временно запрещается работа рынков и подобных субъектов торговли.

В Донецкой области ввели режим ЧС
Фото: EPA/UPG

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Донецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации

Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

С полуночи 23 марта в области временно запрещается работа рынков и подобных субъектов торговли, где продают продовольственные и непродовольственные товары, "за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости".

"Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19", – объяснил Кириленко.

Напомним, в Донецкой области есть один лабораторно подтвержденный случай COVID-19

Ранее режим ЧС ввели в Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Харьковской областях, а также в Киеве.

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