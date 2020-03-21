Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Среди украинских военнослужащих потерь не было.

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь украинских среди военнослужащих не было.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Огонь был зафиксирован неподалеку Новотроицкого, Водяного, Новгородского и Новотошковского.

В пятницу, 20 марта, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских бойцов получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также