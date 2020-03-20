С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из автоматического станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов: возле Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку Луганского - из автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Хутор Вильный - из стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета; возле Новотошковского - из 82-мм минометов - 10 мин.

"Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - отмечается в сообщении.

"Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами им была оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем во время боя возле поселка Луганское в Бахмутском районе Донецкой области был ранен военнослужащий ВСУ.