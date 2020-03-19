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В районе Попасной снайпер боевиков застрелил сержанта ВСУ

35-летний военный погиб около 19:30 19 марта.

В районе Попасной снайпер боевиков застрелил сержанта ВСУ
Фото: Макс Левин

Вечером 19 марта в районе проведения ООС на Донбассе снайпер боевиков застрелил сержанта Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила сотрудница Офиса генпрокурора Наталья Непряхина.

"Плохие новости с фронта. Работают снайперы. В районе Попасной убит наш военнослужащий. Ему было 35... С этим кипишем с вирусом мы все забыли, что идет война", - написала Непряхина в Facebook.

По ее сообщению, это военный погиб около 19:30 в районе населенного пункта Попасная.

В штабе ООС подтвердили смерть украинского военного.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что на Луганщине, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении на странице ООС в соцсети.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего военного.

В вечерней сводке ООС сообщалось об 11 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе, в результате которых был ранен один военнослужащий.

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