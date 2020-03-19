Злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с ФСБ.

СБУ задержала агента спецслужб РФ, жителя Николаевской области, во время попытки передать ФСБ секретную информацию в сфере кораблестроения. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Агента задержали во время попытки передачи секретной информации по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных. Установлено, что злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги.

По заданию ФСБ агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработках. Контакты фигуранта с представителями спецслужб России также задокументированы СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохранителями решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее Украина осудила китайского шпиона на 10 лет за попытку получить секретные разработки ракетно-космической отрасли. Имея степень доктора технических наук, шпион осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.