В Николаевской области к админответственности привлекли отца "посевальщика", который мстил своим соседям

Мальчик вместе с другом просовывали спички в замочные скважины жителей, которые не открыли им двери.

В Николаевской области отца малолетнего "посевальщика" признали виновным в административном правонарушении за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом пишет портал Судебной власти Украины.

"В день Нового года - 1 января 2020 - двое малолетних ходили посевать жителей дома, а когда им отказались открыть двери, из мести засовывали потухшие спички в замочные скважины дверей", - говорится в сообщении.

Дело рассматривал судья Савин в Южноукраинском городском суде Николаевской области. К родителю применили административное взыскание в виде предупреждения.

Дело об админнарушении относительно отца второго ребенка находится в производстве судьи Волковой и назначено на 9 апреля 2020.

Напомним, в Черниговской области 9-летний ребенок поджег дом во время игры со спичками. Он играл с ними на веранде, где стояли канистры с бензином. Родители в это время находились дома, но не следили за ним.