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Суд избрал меру пресечения всем задержанным за потасовку на презентации Сивохо

Суд избрал меру пресечения всем задержанным за потасовку на презентации Сивохо
Фото: стоп-кадр из свидео

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения троим подозреваемым в хулиганских действиях, которые были задержаны после потасовки на презентации советника главы СНБО Сергея Сивохо Национальной платформы примирения и единства.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

В Печерском районном управлении полиции агентству сообщили, что ветерану АТО Юрию Капле и главе киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Тамарину избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Ранее сообщалось, что члена "Нацкорпуса" Александра Демидова суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Напомним, презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков - ветераны полка Азов.

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт. 

Началась толкучка, Сивохо начали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию. После этого правоохранители задержали 15 человек. Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц.

12 задержанных на презентации Сивохо полиция отпустила.

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