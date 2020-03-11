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НАПК направило в суд протокол против нардепа IX созыва

Параллельно с работой в парламенте он был руководителем предприятия.  

НАПК направило в суд протокол против нардепа IX созыва
Фото: liga.net

Национальное агентство по противодействию коррупции направило в суд протокол об административном нарушении относительно народного депутата IX созыва. Имя парламентария не разглашается. 

Он, после получения депутатских полномочий, одновременно был руководителем предприятия, которое имеет целью получение прибыли. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. 

"Состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 172-4 КУпАП является формальным, а поэтому неполучение лицом дохода от предприятия или прибыли самим предприятием не влияет на состав указанного административного правонарушения", - объяснили в агентстве.

Помимо этого, два протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией (ч.2 ст. 172-6 КУпАП), составлены относительно судьи Хозяйственного суда Киева. Она несвоевременно сообщила НАПК о существенных изменениях в имущественном положении - покупке жилого дома и земельного участка на сумму, которая превышает 50 прожиточных минимумов.

Также составлен протокол относительно прокурора Киевской прокуратуры №8. Прокурор не сообщила о доходах от продажи авто Mitsubishi Lancer.

Отмечается, что составление и направление в суд протокола не означает вины лица, а является основанием для производства в деле об административных правонарушениях в судебном порядке.

Напомним, в декабре Национальное антикоррупционное бюро открыло производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова после расследования журналистов программы "Схемы". Расследование начато после публикации материала о семейном бизнесе нардепа.

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