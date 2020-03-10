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Юлдашев восстановлен на должности прокурора Киева приказом Рябошапки

Он был уволен в 2015 году в связи с законом об очищении власти. 

Юлдашев восстановлен на должности прокурора Киева приказом Рябошапки
Сергей Юлдашев

Уволенный в 2015 году из-за закона о люстрации Сергей Юлдашев восстановлен по приказу экс-генпрокурора Руслана Рябошапки на должности прокурора Киева. Он уже приступил к выполнению обязанностей, пишут "Українські новини" со ссылкой на данные спикера столичной прокуратуры Надежды Максимец.

10 марта Юлдашев провел первое совещание.

Прокурор Киева был уволен в 2015 году в связи с законом об очищении власти. На тот момент народный депутат Егор Соболев сообщал, что люстрации Юлдашева требовал Общественный люстрационный комитет и многие активисты. 

"Они не забыли, как Юлдашев работал одним из руководителей Луганской прокуроры во времена Януковича. Мы не остановимся, сколько бы саботажа при очищении власти мы бы не встречали", - подчеркнул тогда Соболев.

В феврале 2020 Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Сергея Юлдашева с должности прокуратура Киева и восстановил его на должности.

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