Юлдашев восстановлен на должности прокурора Киева приказом Рябошапки

Он был уволен в 2015 году в связи с законом об очищении власти.

Уволенный в 2015 году из-за закона о люстрации Сергей Юлдашев восстановлен по приказу экс-генпрокурора Руслана Рябошапки на должности прокурора Киева. Он уже приступил к выполнению обязанностей, пишут "Українські новини" со ссылкой на данные спикера столичной прокуратуры Надежды Максимец.

10 марта Юлдашев провел первое совещание.

Прокурор Киева был уволен в 2015 году в связи с законом об очищении власти. На тот момент народный депутат Егор Соболев сообщал, что люстрации Юлдашева требовал Общественный люстрационный комитет и многие активисты.

"Они не забыли, как Юлдашев работал одним из руководителей Луганской прокуроры во времена Януковича. Мы не остановимся, сколько бы саботажа при очищении власти мы бы не встречали", - подчеркнул тогда Соболев.

В феврале 2020 Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Сергея Юлдашева с должности прокуратура Киева и восстановил его на должности.