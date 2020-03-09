Апелляционный суд болгарского города Бургас перенес рассмотрение апелляционной жалобы по экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко) - подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Решение связано с тем, что Левин сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского, сообщает hromadske.

Фото: hromadske.ua Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020 года

"Я хочу, чтобы он (болгарский адвокат, - ред.) сделал для меня все, но я не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство (Болгария, - ред.) предоставит мне другого", - сказал Алексей Левин.

Болгарский адвокат Алексея Левина Кирилл Топалов поддержал подзащитного и отметил, что он недостаточно компетентен в данном деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник. Прокурор апелляционной прокуратуры Йовита Григорова просила рассмотреть жалобу.

В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинской и болгарской сторонами. Также было отмечено, что болгарская сторона направила в Министерство юстиции Украины соответствующий запрос и пока ждет ответа.

Судьи выслушали все стороны и перенесли заседание на 11 марта. Тогда Алексею Левину должны предоставить нового болгарского адвоката.

Фото: hromadske.ua Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020 года

Отметим, что определенный судом Бургаса срок содержания Левина под стражей приближается к концу.

В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что делают все возможное для скорейшей экстрадиции Левина в Украину.

Напомним, в конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.